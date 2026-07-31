Трамп назвав ситуацію з мігрантами в Іспанії катастрофою та вторгненням

Президент США Дональд Трамп назвав проникнення нелегальних іммігрантів з Марокко до Іспанії катастрофою та вторгненням.

"Вчора я спостерігав за катастрофою в Іспанії, яка там сталася. Це виглядає як вторгнення в країну сотень тисяч людей", – сказав Трамп у п'ятницю, під час виступу в Кемп-Девіді.

За словами президента США, "те саме станеться з нами, якщо республіканці не будуть обрані, тільки ще гірше".

"Якщо ми не будемо при владі, у нашу країну відбудеться вторгнення", – підсумував він.

31 липня в іспанському місті Сеута стався масовий прорив десятків тисяч нелегальних мігрантів з Марокко, через що влада ввела в місто армію і зафіксувала серйозну гуманітарну кризу.