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Трамп назвав ситуацію з мігрантами в Іспанії катастрофою та вторгненням

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Трамп назвав ситуацію з мігрантами в Іспанії катастрофою та вторгненням

Президент США Дональд Трамп назвав проникнення нелегальних іммігрантів з Марокко до Іспанії катастрофою та вторгненням.

"Вчора я спостерігав за катастрофою в Іспанії, яка там сталася. Це виглядає як вторгнення в країну сотень тисяч людей", – сказав Трамп у п'ятницю, під час виступу в Кемп-Девіді.

За словами президента США, "те саме станеться з нами, якщо республіканці не будуть обрані, тільки ще гірше".

"Якщо ми не будемо при владі, у нашу країну відбудеться вторгнення", – підсумував він.

31 липня в іспанському місті Сеута стався масовий прорив десятків тисяч нелегальних мігрантів з Марокко, через що влада ввела в місто армію і зафіксувала серйозну гуманітарну кризу.

#оцінка #іспанія #трамп #сша
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