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Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому припинилась, 3 військових поранені, з 5 нема зв'язку – ССО

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Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому припинилась, 3 військових поранені, з 5 нема зв'язку – ССО

Троє військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України отримали пораненні внаслідок детонації боєприпасів на полігоні однієї з військових частин у Хмельницькій області в п'ятницю, яка станом на 19:00 завершилась, повідомляється в телеграм-каналі ССО.

"В результаті надзвичайної події поранення отримали 3 військовослужбовці ССО, яких госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Крім того, відсутній зв'язок з 5 військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. На даний момент проводяться пошуково-оглядові дії на місці", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється про відкриття кримінального провадження за попередньою кваліфікацією "порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам" (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

"Сили спеціальних операцій надають усю необхідну інформацію та сприяння у встановленні обставин та причини події", – наголошується в повідомленні.

Раніше командування ССО заявило, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області зафіксовано вибух із подальшою детонацією. Як повідомив у Телеграм очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, одразу на місці події було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хмельницькому, та повідомили, що внаслідок цього постраждали четверо військовослужбовців, ще з кількома військовими, які перебували на місці, немає зв'язку. За даними Бюро, подія сталася 31 липня 2026 року близько 11:55.

#розслідування #хмельницький #детонація
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