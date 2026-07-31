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Росіяни 60 разів обстріляли Дніпропетровщину, постраждали 11 людей – ОВА

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Росіяни 60 разів обстріляли Дніпропетровщину, постраждали 11 людей – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти станом на 18:30 п’ятниці, 31 липня, понад 60 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"11 людей дістали поранень", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Найбільше постраждалих у Павлограді, де внаслідок удару зайнявся торгівельний комплекс. Постраждали восьмеро людей. 33-річний чоловік та 53-річна жінка в лікарні у важкому стані.

На Нікопольщині противник завдав удару по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Понівечені магазин, багатоквартирний будинок, автівка. Постраждав 64-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. 43-річна жінка та 73-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджені приватні оселі.

У Синельниківському районі потерпали Миколаївська та Петропавлівська громади. Зайнялися пожежі.

У Криворізькому районі росіяни цілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

#дніпропетровщина #атаки_рф
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