Зеленський підписав закон про ратифікацію ЗВТ з Туреччиною

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який ратифікує Угоду про вільну торгівлю з урядом Туреччини.

Відповідна позначка з’явилася у картці документу на сайті Верховної Ради.

Угода сприятиме розвитку двостороннього співробітництва, відкриє можливості для українського бізнесу, розширить ринки збуту, а також надасть можливість розвивати й модернізувати власне виробництво.

Як повідомлялося, за підсумками 12 раундів переговорів і низки експертних консультацій протягом 2011-2022 рр. прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш 3 лютого 2022 року підписали в Києві Угоду про ЗВТ між двома країнами. Документ набуде чинності після ратифікації парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.

Водночас ще у жовтні 2022 року перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко зазначала, що у зв’язку зі зміною ситуація в Україні тривають переговори з Туреччиною щодо встановлення перехідного періоду для окремих галузей виробництва, зокрема легкої промисловості.

Парламент Туреччини ратифікував угоду про вільну торгівлю з Україною на початку серпня 2024 року.

Верховна Рада України ратифікувала угоду 14 липня 2026 року. Документ набуде чинності після завершення внутрішньодержавних процедур та обміну ратифікаційними грамотами між сторонами.