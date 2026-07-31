З ТОТ вдалося повернути ще четверо українських дітей – омбудсмен

В межах ініціативи Bring Kids Back UA та за посередництва першої леді США Меланії Трамп на підконтрольну уряду територію України вдалося повернути ще чотирьох українських дітей, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Загалом завдяки наполегливій роботі діти віком від 6 до 15 років відтепер вдома! Кожне таке повернення – це окрема історія. І кожна з них нагадує, що війна забирає у дітей найцінніше – можливість просто бути поруч із рідними", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Один з повернених, шестирічний хлопчик, перебував у бабусі та дідуся на тимчасово окупованій Луганщині коли росіяни почали масовано обстрілювати його рідне місто. Батьки хлопчика були змушені евакуюватися. Самостійно повернути сина родина не могла. Нарешті після довгої розлуки хлопчик возз’єднався зі своїми близькими.

Дев’ятирічна дівчинка через складні життєві обставини залишилася з прабабусею на тимчасово окупованій Херсонщині. Втрачені документи позбавили її можливості виїхати, а всі спроби матері повернути доньку самотужки виявилися безуспішними. Тепер ця історія завершується довгоочікуваним возз’єднанням матері й доньки.

П’ятнадцятирічний підліток пережив втрату обох батьків. Після смерті мами він залишився сам на тимчасово окупованій території Маріуполя. Попри всі труднощі хлопець не відмовився від свого бажання жити із сестрою в Україні. Тепер вони разом.

Іншому підлітку також 15 років. Повномасштабна війна розлучила його з батьками. Батько та мати неодноразово намагалася повернути сина, однак отримала заборону на в’їзд до Росії. Після тривалих зусиль родина нарешті возз’єдналася.

"Ми продовжуємо боротися за кожну українську дитину. І ми повертаємо наших дітей, наше майбутнє та їх право жити у своїй країні поруч із найдорожчими людьми", – наголосив омбудсмен.

Він висловив подяку Меланії Трамп за підтримку гуманітарних зусиль України, спрямованих на повернення наших дітей, а також українським бізнесам, які долучилися до зусиль по поверненню дітей.