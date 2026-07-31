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ДБР розслідує детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військових

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ДБР розслідує детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військових

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військовослужбовців.

За даними Бюро, подія сталася 31 липня 2026 року близько 11:55. За попередніми даними, сталася неконтрольована детонація боєприпасів.

"Чотирьох постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень встановлюється", – йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в п’ятницю.

В повідомленні наголошується, що через детонацію боєприпасів слідчі поки не можуть безпечно розпочати огляд місця події.

"Водночас працівники ДБР уже опитують командування та особовий склад військової частини, а також проводять інші першочергові слідчі дії", – інформують у відомстві.

Попередня кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Офіс генпрокурора в телеграм-каналі повідомив, що наразі також відсутній зв’язок із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці події. "Інформація щодо їхнього місцезнаходження уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Раніше командування Сил спеціальних операцій ЗС України заявило, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області зафіксовано вибух із подальшою детонацією, обставини і причини події встановлюються.

"31 липня 2026 року на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією. Обставини й причини події встановлюються", – йшлося у повідомленні Командування у Фейсбуці у п’ятницю.

Як повідомив у Телеграм очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, одразу на місці події було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. "Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється", – зазначив Тюрін.

#хмельниччина #вибух #дбр
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