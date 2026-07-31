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Власюк: під час удару по Україні 30 липня РФ застосувала дві північнокорейські балістичні ракети KN-23

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Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Під час масованого обстрілу України 30 липня Росія застосувала дві північнокорейські балістичні ракети KN-23, одна з яких влучила у приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Знайдено вирву від падіння другої північнокорейської балістичної ракети KN-23, яку Росія застосувала під час обстрілу України 30 липня. Перша ракета цього типу влучила у приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу. Загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а п’ятеро неповнолітніх вважаються зниклими безвісти. Друга KN-23 розірвалася в полі", – написав Власюк у Facebook у п’ятницю.

За його словами, відстань між місцями падіння двох ракет становить близько 3,5 км, при цьому потенційних цілей у радіусі 5 км від місця вибуху другої ракети не було.

"Така точність", – зазначив він.

Власюк повідомив, що KN-23 є фактично аналогом російської ракети "Іскандер" та має низку спільних компонентів, зокрема західного походження.

"Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між Москвою та Пхеньяном і надходження критичних компонентів для ВПК", – наголосив уповноважений президента.

#власюк #ракети #атаки_рф #kn_23
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