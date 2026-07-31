Керівників столичного підприємства підозрюють у забрудненні ґрунту небезпечними медичними відходами

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва директору підприємства з утилізації небезпечних відходів та його заступнику повідомлено про підозру у забрудненні земель небезпечними речовинами та зловживанні повноваженнями, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Підприємство займалося збиранням і утилізацією небезпечних, зокрема медичних, відходів, які надходили від понад двох десятків столичних лікарень і десятків медзакладів з інших регіонів України", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними слідства, з 2016 року відходи спалювали на орендованій земельній ділянці, однак належного зберігання не забезпечували – небезпечні матеріали складували просто на землі, а екологічний контроль за діяльністю підприємства фактично був відсутній.

В прокуратурі інформують, що під час перевірки фахівці Державної екологічної інспекції відібрали зразки ґрунту.

"Дослідження виявили значне перевищення допустимого вмісту низки небезпечних речовин, зокрема миш’яку, свинцю, кадмію, нафтопродуктів, хлоридів і сульфатів", – наголошується в повідомленні.

За висновками експертизи, довкіллю завдано збитків на понад 2 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 239 та ч. 2 ст. 364-1 КК України. Директору підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 1 млн грн.