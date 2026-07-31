Завлабораторії харківського вишу засуджений до 15 років ув'язнення за підготовку теракту за завданням представника ФСБ

Суд виніс обвинувальний вирок завідувачу лабораторії одного з університетів Харкова, який за завданням представника ФСБ РФ виготовляв вибухівку для теракту.

"Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, у січні минулого року чоловік через телеграм встановив контакт із представником російської спецслужби., бо хотів заробити грошей і отримати допомогу у виїзді до тимчасово окупованого Харцизька (Донецька обл.), де похований його батько та мешкає мати. Спецслужбіст пообіцяв допомогти йому з виїздом, отриманням російського паспорта та захистом від мобілізації, але натомість зажадав, щоб чоловік виготовляв вибухівку та збирав розвіддані про українських військових. За інструкціями куратора обвинувачений придбав необхідні компоненти і за допомогою підручних інструментів у своєму робочому кабінеті в університеті зібрав три саморобні вибухові пристрої (СВП). Для посилення ураження він начинив їх цвяхами, саморізами, болтами та гайками. Ці СВП, замасковані під волейбольний м’яч, термос й полімерні труби, обвинувачений залишив у заздалегідь обумовлених місцях у Харкові, звідки їх мав забрати безпосередній виконавець для вчинення теракту в одному з відділів поліції.

Окрім того, завлабораторії стежив за харківськими вишами, перевіряв, чи не перебувають там українські військові та техніка, знімав об’єкти на відео, фіксував геолокації та надсилав детальні звіти куратору. За це обвинувачений встиг отримати від російського спецслужбіста 16 тис. гривень.

У червні минулого року правоохоронці затримали чоловіка під час спроби закласти чергову вибухівку поблизу житлового комплексу. Виявлений пристрій знешкодили спеціалісти.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину.

Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України); незаконному виготовленні вибухових речовин (ч.ч. 1, 2 ст. 263-1 КК України); незаконному придбанні, носінні та зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та пособництві у вчиненні теракту (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України).