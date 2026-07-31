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Голова Держагентства відновлення подав заяву про відставку за власним бажанням – ЗМІ

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Голова Держагентства відновлення подав заяву про відставку за власним бажанням – ЗМІ

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин у середу, 29 липня, подав заяву про відставку за власним бажанням, рішення щодо його звільнення має ухвалити Кабінет міністрів.

Про це повідомив сам Сухомлин виданню NV Бізнес.

У матеріалі зазначається, що Сухомлин провів кілька годин з одним із основних кандидатів на посаду голови Агентства відновлення, мером Маріуполя Вадимом Бойченком, щоб ввести його в курс справи.

Сухомлин також повідомив про готовність за потреби залишитися радником, щоб допомогти новому керівнику швидше ознайомитися з поточними проєктами агентства.

За його словами, він планував пропрацювати на державній службі близько 10 років, включно з посадою мера Житомира та після чого повернутися у бізнес.

Наразі Сухомлин розглядає можливість обійняти менеджерську посаду у будівельній сфері, зокрема у спільних проєктах українських та європейських компаній.

Кабмін призначив Сухомлина на посаду голови Агентства відновлення 27 вересня 2024 року. До цього він обіймав посаду мера міста Житомир.

Як повідомлялось, Верховна Рада України 16 липня призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

Того ж дня Рада призначила Миколу Калашника міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту.

#держагентство_відновлення #сухомлин
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