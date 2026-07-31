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ДБР про спецоперацію "Чесний призов": проведено 61 обшук, повідомлено 15 підозр

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ДБР про спецоперацію "Чесний призов": проведено 61 обшук, повідомлено 15 підозр

В межах загальнодержавної спецоперації "Чесний призов", спрямованої на очищення системи комплектування від корупції, насильства та інших зловживань, проведено 61 обшук, повідомлено 15 підозр – посадовцям ТЦК і поліцейському, інформує Державне бюро розслідувань (ДБР).

"У межах 17 кримінальних проваджень працівники ДБР провели 61 обшук та повідомили про підозру 15 фігурантам. Двох осіб затримано. Слідчі дії охопили Київ та низку областей у різних регіонах країни", – інформує ДБР в телеграм-каналі в п’ятницю щодо проміжних результатів спецоперації

За даними Бюро, підозри отримали посадовці ТЦК Києва, Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Миколаївщини, Одещини, Вінниччини, Хмельниччини та Кіровоградщини, а також працівник поліції.

Під час обшуків вилучено гроші, мобільні телефони, військово-облікові документи, матеріали з інформаційних систем та інші докази, які можуть підтверджувати причетність посадовців і посередників до протиправної діяльності.

У відомстві наголошують, що ДБР розслідує незаконне втручання до реєстру "Оберіг", фіктивну мобілізацію та бронювання, сприяння ухиленню від військової служби, штучне завищення показників роботи ТЦК, насильство щодо цивільних і покривання таких злочинів керівниками.

"Операція "Чесний призов" залишається в активній фазі. Наразі триває аналіз вилучених матеріалів, встановлення повного кола причетних та перевірка інших можливих епізодів", – йдеться в повідомленні.

#тцк #чесний_призов #дбр
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