Для повернення після СЗЧ військові тепер можуть обрати один із понад 70 підрозділів – Міноборони України

Програма добровільного повернення після СЗЧ розширилась до понад 70 підрозділів ЗСУ, НГУ чи ДССТ, залежно від структури, де вони проходили службу, повідомляє Міністерство оборони України.

"Ми розширили кількість підрозділів, щоб дати більше можливостей: служити за бажаним напрямом, обрати бажану посаду і командира, застосувати попередній досвід. Водії, оператори БпЛА, діловоди, стрільці – війську потрібні всі. Понад 70 найбільш ефективних підрозділів готові приймати до своїх лав військовослужбовців після СЗЧ і дати їм шанс повернутись до боротьби за спрощеною системою та повною підтримкою протягом всього шляху", – заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

Програма, яка стартувала в червні, дає змогу обрати нову військову частину з визначеного переліку, зазначити бажаний напрям служби і попередній досвід, отримати супровід контакт-центру та прибути одразу до нової частини – без ВСП і батальйонів резерву. У переліку є механізовані, штурмові, десантні, дронові, артилерійські та інші підрозділи. У кожному з них потрібні військовослужбовці з різним досвідом, військовими спеціальностями та навичками.

Переглянути повний список бригад, які приймають військовослужбовців після СЗЧ, можна на офіційному сайті програми, а також під час подання рапорту в застосунку Армія+.

Після подання рапорту рекрутери враховують попередній досвід військовослужбовця, його навички, бажаний напрям служби та потреби обраної військової частини. Це допомагає визначити, де саме його досвід буде найбільш корисним.

Водночас кількість посад за окремими напрямами обмежена, тому тим, хто вже визначився з підрозділом, напрямом служби та бажаною посадою, варто не зволікати з поданням рапорту.

В міністерстві додали, що протягом шести місяців після зарахування військовослужбовця не можуть перевести до іншої військової частини без його письмової згоди.

Програма діє для військовослужбовців ЗСУ, НГУ та ДССТ, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року включно. Подати рапорт можна до 20 вересня 2026 року включно через застосунок Армія+, напряму до військової частини (для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ) або через 1-й або 2-й центр рекрутингу ЗСУ (для військовослужбовців ЗСУ).