ДПС передала до БЕБ матеріали щодо продавця побутової техніки через підозру в дробленні бізнесу

Державна податкова служба України (ДПС) передала до територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) матеріали перевірки продавця побутової техніки через виявлені ознаки ймовірного штучного дроблення бізнесу для зменшення податкових зобов’язань.

Як повідомило відомство на своєму сайті, товариство задекларувало закриття одного зі своїх магазинів, однак перевірка встановила, що торговельний об’єкт продовжував працювати, а продаж товарів почали оформлювати через фізичну особу-підприємця (ФОП). Назва продавця побутової техніки в публікації не зазначається.

Під час перевірки діяльності цього ФОП податківці виявили порушення при проведенні розрахунків із покупцями та необлікований товар на суму понад 1,4 млн грн. Очікувана сума штрафних санкцій також перевищує 1,4 млн грн.

Водночас під час документальної перевірки самого товариства встановлено нестачу товарів на суму понад 1 млн грн.

У ДПС зазначили, що отримані докази свідчать про можливе використання схеми, за якої діяльність одного підприємства формально розподіляється між кількома пов’язаними суб’єктами господарювання, хоча фактично вони функціонують як єдиний бізнес.

Як повідомлялося, Мінфін до кінця липня мав оприлюднити на своєму сайті для місячного публічного обговорення законопроєкт про спрощення адміністрування ПДВ для малого та середнього бізнесу (МСБ), згідно з яким єдиним виміром для обов’язкової реєстрації платником ПДВ стане обсяг доходу. Документ також передбачає розробку заходів із запобігання незаконному дробленню бізнесу та прихованій зайнятості, реформування другої та третьої груп спрощеної системи, а також імплементацію європейських правил боротьби з ухиленням від оподаткування (ATAD).

Україна має розробити та подати до Верховної Ради проєкт закону щодо реформування пільгового податкового режиму та щодо протидії ухиленню від оподаткування для запобігання штучному дробленню бізнесу як умову для надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги в рамках Позики на підтримку України від Європейського союзу розміром біля EUR1,45 млрд.

Також Міжнародний валютний фонд (МВФ) включив до програми розширеного фінансування EFF новий структурний маяк із терміном виконання до кінця грудня 2026 року, що передбачає подання до Ради конкретних правил боротьби з ухиленням від оподаткування для спрощеної системи.