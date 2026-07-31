"Укрзалізниця" додає 4 нові регіональні поїзди на маршрут Київ-Коростень

АТ "Укрзалізниця" додало чотири регіональні поїзди на маршрут Київ-Коростень та у зворотному напрямку, забезпечивши таким сином зупинки на всіх станціях із найбільшим пасажиропотоком, серед яких Чоповичі, Щебзавод, Ворзель та Лісова Буча, йдеться у повідомленні компанії.

"Укрзалізниця" продовжує капітальну модернізацію електричок на власних потужностях – і вже вчетверте цього року ми експериментально обладнуємо їх системами кондиціонування", – написала "Укрзалізниця" у Телеграм-каналі в п’ятницю.

Нові поїзди курсуватимуть за таким розкладом: №856 Коростень (05:07) – Київ (07:42), №855 Київ (09:20) – Коростень (12:15) , №860 Коростень (13:40) – Київ (16:23), а потяг №859 Київ (17:30) – Коростень (20:13).

Передбачається, що додатково на напрямку також запущено 2 приміські рейси Малин – Київ та у зворотному напрямку.

В "Укрзалізниці" нагадали, що загалом від початку повномасштабного вторгнення на маршрути вийшов вже 54-й капітально-модернізований електропоїзд.

Придбати квитки на відповідні рейси можна у застосунку "УЗ".

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" підписала контракт на виготовлення ще 92 нових пасажирських вагонів, серед яких 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ, а ще дев’ять матимуть безбар’єрні купе.

Вартість одного купейного вагона становить 68 млн грн, а вагона із безбар’єрним купе – 72 млн грн, водночас закупівля відбуватиметься за кошти, які передбачені у державному бюджеті.

Загалом "Укрзалізниця" законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів.