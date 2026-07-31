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Внаслідок авіаудару по Краматорську шестеро людей зазнали поранень – Нацполіція

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Внаслідок авіаудару по Краматорську шестеро людей зазнали поранень – Нацполіція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Внаслідок авіаційного удару ворога по Краматорську в четвер ввечері постраждали шестеро людей, уточнює Національна поліція України.

"Вже шестеро поранених у Краматорську: на місці вечірнього авіаудару працювали парамедики поліції", – йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в п’ятницю.

За уточненою інформацією, в четвер о 20:22 росіяни скинули на місто 5 бомб "ФАБ-250" з УМПК.

"Одна з бомб влучила в житлову багатоповерхівку, де спалахнула пожежа. Попри небезпеку, поліцейські обійшли всі поверхи та надали допомогу постраждалим", – зазначається в повідомленні.

За даними поліції, внаслідок атаки поранень зазнали двоє чоловіків 31 і 32 років і чотири жінки – 19, 52, 75, 86 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, переломи, забої, акубаротравми.

Також, як інформують в поліції, пошкоджено 3 багатоквартирних будинки, 2 заклади освіти, 2 магазини, ТЦ, пральню, відділення банку, приміщення логістичної компанії, ресторан, 6 цивільних авто.

#краматорськ #донеччина #нацполіція #атаки_рф
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