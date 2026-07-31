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Військовослужбовці під час відпустки зможуть безоплатно користуватися послугами Sport Life – Генштаб ЗСУ

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Військовослужбовці під час відпустки зможуть безоплатно користуватися послугами Sport Life – Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Генеральний штаб Збройних сил України та Благодійний фонд Sport Life Ukraine підписав меморандум про співпрацю, щоб підтримати військовослужбовців та їхні родини.

Першим спільним проєктом стане можливість для військовослужбовців безоплатно відвідувати спортивні клуби Sport Life під час відпустки, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Для нас принципово важливо, щоб кожен військовослужбовець під час перебування у відпустці мав можливість не лише провести час із родиною, а й приділити увагу своєму фізичному стану та відновленню. Саме тому ми розвиваємо співпрацю із соціально відповідальними партнерами, які готові долучатися до підтримки наших Захисників і Захисниць", – зазначив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України полковник Олександр Кутков.

Реєстрацію для отримання доступу до послуг у межах проєкту буде відкрито найближчим часом на сайті nazviazku.zsu.gov.ua.

#генштаб_зсу #sport_life
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