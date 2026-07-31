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Знову атаковано Одещину, зруйновано приватний будинок, є постраждалий – ОВА

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Знову атаковано Одещину, зруйновано приватний будинок, є постраждалий – ОВА

Російські окупаційні війська вдень завдали удару по Одеській області – зруйновано один приватний житловий будинок, шість зазнали пошкоджень, є постраждалий, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував Одещину. Унаслідок чергової атаки уражено житловий сектор: один приватний житловий будинок зруйновано, ще шість зазнали пошкоджень. На жаль, постраждав 84-річний чоловік", – написав Кіпер у Телеграмі у п’ятницю.

За іншими адресами спалахнули господарчі споруди та виникла пожежа на території недіючого підприємства. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками.

На місці подій працюють всі відповідні служби. Постраждалому надається необхідна допомога.

#одещина #атаки_рф
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