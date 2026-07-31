Російська ракета Х-101, яка впала в Польщі, була виготовлена в 2026 році – прокуратура

Слідчі, які встановлюють деталі падіння російської ракети під Любліном в Польщі, з’ясували місце та час виготовлення ракети, повідомляє Polsat News.

Речник Окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак підтвердив, що ракета була російською крилатою ракетою Х-101.

"Попередні заходи з огляду слідів, виявлених на місці події, дозволили нам уже зробити категоричні висновки щодо того, з яким об’єктом ми мали справу. Було підтверджено, що це була російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області", – розповів Козак.

Він додав, що наступним етапом розслідування стануть допити свідків та вилучення всіх записів, які можуть допомогти відтворити траєкторію польоту ракети.

"Ми співпрацюємо з іншими державними службами, з Прикордонною охороною та Командуванням повітряних сил, які мають інформацію щодо напрямку, звідки прилетіла ця ракета, та маршруту, яким вона рухалась", – сказав він.

Речник також повідомив, що ще в п’ятницю буде офіційно розпочато розслідування щодо створення загрози авіакатастрофи, яка могла становити небезпеку для життя та здоров’я багатьох людей або майна значного розміру. Як він додав, розслідування також охоплюватиме порушення польського повітряного простору без необхідного дозволу.

За створення загрози катастрофи в повітряному русі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Речник прокуратури водночас визнав, що висунення кому-небудь звинувачень може виявитися складним через обмежену співпрацю з владою Росії.

"Однак це не звільняє нас від обов’язку зібрати доказовий матеріал і розпочати розслідування. Ми виконуємо свої обов’язки, а щодо того, яким буде його результат, ще зарано робити висновки", – резюмував він.

Як повідомлялося, поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари у Люблінському воєводстві Польщі поліцейські виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об’єкта, були розпочаті оперативні заходи. Після цього очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що за ніч російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в рамках масованого удару РФ по Україні, порушивши повітряний простір НАТО. За його словами, це "нагадує, що для наших двох країн немає нічого нагальнішого, ніж протидія нашому спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших націй".

РФ здійснила масовану комбіновану атаку по Україні в ніч на четвер. Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що внаслідок масованого ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинули 8 людей, понад 50 дістали поранення, під завалами ще можуть бути люди.

Пізніше Туск, коментуючи нічне порушення польського повітряного простору, заявив, що все вказує на російську крилату ракету Х-101. За його словами, відповідні служби, насамперед армія та польські пілоти, діяли дуже швидко та ефективно.

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик першим підтвердив, що мова йде про ракету Х-101, яка здатна нести навіть ядерні боєголовки. Він розповів що український пілот, який стежив за останньою ракетою яку йому не вдалося збити, за 20 секунд до кордону з Польщею розвернувся, оскільки не мав дозволу на вхід в польський повітряний простір. Крім того існувала загроза, що його збиватиме польський F-16.