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Події

У Нікополі стався вибух гранати у квартирі, поранено двох людей

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У Нікополі на Дніпропетровщині стався вибух гранати у квартирі, поранено двох людей, їм надали допомогу медики "швидкої" та госпіталізували, повідомила пресслужба Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини.

"Прифронтовий Нікополь щодня потерпає від ворожих обстрілів. Але цього разу вибух пролунав не через ворожу атаку. Причиною стали людська безвідповідальність, наркотики та граната в руках цивільної людини", – йдеться у повідомленні пресслужби у Фейсбуці у п’ятницю.

Повідомляється, що до Нікопольської станції екстреної медичної допомоги надійшов виклик про вибух гранати у квартирі. На місце події виїхала бригада медиків. Після прибуття вони застали працівників поліції, які намагалися потрапити до зачиненої квартири. Двері довелося відчиняти примусово, повідомили в обласному центрі екстреної медицини.

"Усередині перебували двоє поранених чоловіків – 68-річний батько та його 43-річний син. За попередньою інформацією, між ними виник конфлікт, під час якого син, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, підірвав гранату", – йдеться у повідомленні.

У чоловіків діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітки та ніг.

Медики "швидкої" надали необхідну допомогу: провели знеболення, обробку ран, наклали асептичні пов’язки та госпіталізувала порених міської лікарні.

#нікополь #граната #вибух
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