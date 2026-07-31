Киянина, який вбив лікарку під час проходження ВЛК, взято під варту

Чоловіка, який вбив лікарку під час проходження ВЛК, затримано та взято під варту, повідомила поліція Києва у п’ятницю.

"За клопотанням слідчих Подільський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – . йдеться у повідомленні у Телеграм

Як повідомлялось, 31-річний зловмисник завдав 55-річній лікарці-хірургу множинні смертельні ножові поранення у грудну клітину та руки.

Прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку