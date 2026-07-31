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Бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби та поліції на передовій отримуватимуть до 460 тис грн на місяць – Вигівський

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Бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби та поліції на передовій отримуватимуть до 460 тис грн на місяць – Вигівський
Фото: https://t.me/I_Vyhivskyi

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський підписав накази про затвердження порядків виплат додаткових винагород військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейським поліції особливого призначення в межах експериментального проєкту мотиваційних виплат.

"Цей механізм дозволить гвардійцям, поліцейським та прикордонникам, які захищають державу на фронті, отримати на місяць до 460 тисяч гривень мотиваційних виплат. Враховується складність і небезпека завдань, а також конкретні результати бойової роботи", – написав Вигівський в телеграм-каналі.

Так, за новими правилами бійці отримуватимуть до 100 тис грн за безпосередню участь у бойових діях, 170 тис грн за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення, 70 тис грн за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту, та 50 тис грн за службу на пунктах управління.

Крім того, нові правила передбачають виплати від 15 до 30 тис грн на місяць для інструкторів-військовослужбовців, та до 10 тис грн для інших категорій військовослужбовців.

За захоплення ворожих позицій військовослужбовці отримуватимуть 40 тис грн на добу, за повернення втрачених позицій – 20 тис грн на добу. Також передбачені виплати по 100 тис грн за кожного полоненого окупанта та 15 тис грн за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.

"Накази вже перебувають на державній реєстрації, після чого будуть опубліковані та набудуть чинності. Зазначені виплати будуть нараховуватися за період з 1 червня 2026 року", – наголосив Вигівський.

Він підкреслив, що повномасштабна війна докорінно змінила роботу підрозділів МВС. Сьогодні прикордонники, гвардійці та поліцейські пліч-о-пліч з іншими складовими Сил оборони беруть участь у найскладніших операціях та штурмах, тримають найважчі ділянки фронту.

#нгу #нацполіція #дпсу #вигівський
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