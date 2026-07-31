Зеленський повідомив про спробу замаху на командира "Хартії", нападник і його спільник затримані

На командира 2-го корпусу НГУ ‘Хартія" Ігоря Оболєнського була спробу замаха, нападник і його спільник затримані, ведуться необхідні процесуальні дії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Говорив із командиром "Хартії" Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Президент повідомив, що заслухав доповідь тво глави СБУ Олександра Поклада щодо цього.

"На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше", – наголосив глава держави.

Ігор Оболєнський – український військовослужбовець, полковник Національної гвардії України. Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" (з квітня 2025 року). Герой України (2026).