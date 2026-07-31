На полігоні у Хмельницькій області сталася "надзвичайна подія" із подальшим вибухом і детонацією – ССО

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України заявило, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області зафіксовано вибух із подальшою детонацією, обставини і причини події встановлюються.

"31 липня 2026 року на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією. Обставини й причини події встановлюються", – йдеться у повідомленні Командування у Фейсбуці у пятницю..

Повідомляється, що на місці працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів.

Як повідомив у Телеграм очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, одразу на місці події було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. "Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється", – зазначив Тюрін.

За його словами, силами патрульної поліції жителів прилеглих житлових будинків було оповіщено про необхідність перебувати в укриттях.

"Наразі є інформація про пошкодження житлових будинків. Створено комісію з ліквідації наслідків. Обставини події та детальна інформація встановлюються", – написав він.