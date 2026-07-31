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Події

Росіяни просунулися Донеччині – DeepState

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Росіяни просунулися Донеччині – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупаційні війська мають просування у Донецькій області – у районі Калеників (Краматорський р-н Донецької обл.) у напрямку до Слов’янська. Це випливає із карт DeepState у Телеграмі у п’ятницю.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників", – йдеться у повідомленні DeepState.

Як видно з карт DeepState, російські війська висуваються у сторону Оріхуватки та Рай-Олександрівки, а також зі сторони Федорівки та Никифорівки, намагаючись охопити кліщатами військ певну територію в сторону Слов’янська.

Як повідомлялося, минулого тижня і площа окупації, і район проникнення зростали в середньому приблизно на 1,4 кв. км на добу.

#війна #deepstate #донеччина
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