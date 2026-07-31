Ексчиновника КОДА Геращенка призначено радником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту

Ексначальника управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Микиту Геращенка призначено радником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

"Відсьогодні працюю радником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника. У команді відповідатиму за розвиток міжнародного співробітництва", – повідомив він в Facebook.

Геращенко був депутатом Бучанської міської ради. З 2023 року займав посаду начальника управління міжнародного співробітництва КОДА.

Згідно з декларацією про майно і доходи за 2025 рік, Геращенко володіє 33% квартири в Одесі (126,7 кв. м), 50% земельної ділянки (0,14 га) і 50% житлового будинку (428 кв. м) в с. Лиманка Одеської області. Користується автомобілем Mercedes-Benz 2017 року випуску, який зареєстровано за ПП "Альянс Краси".

У 2025 році Геращенко задекларував 844,7 тис. грн заробітної плати в КОДА, 165,8 тис. грн на банківському рахунку, 252 тис. грн, GBP12 тис., $80 тис. готівкою.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту.