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Ворог атакував сортувальний термінал "Нової пошти" на Дніпропетровщині

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Ворог атакував сортувальний термінал "Нової пошти" на Дніпропетровщині

Російські війська протягом останньої доби завдали удару по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Дніпропетровській області, постраждалих немає, йдеться у повідомленні компанії.

"Також зруйновано сортувальний термінал на Дніпропетровщині. Проте співробітники перебували в укриттях і не постраждали", – написала "Нова пошта" у телеграм в п’ятницю.

За її даними, триває ліквідація наслідків осбстрілів. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

У "Новій пошті" наголосили, що клієнтам буде компенсовано оголошену цінність відправлень, які було знищені внаслідок атаки.

Серед іншого, впроваджено резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.

"Нова пошта" уточнила, що попри постійні атаки ворога, продовжує працювати у штатному режимі та проводить роботи для мінімізації можливих затримок у доставці.

Як повідомляли у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та в обласній військовій адміністрації, росіяни також вдарили по цивільній інфраструктурі на Вінниччині. Відомо про ураження відділення "Нової пошти", постраждало дев’ять людей.

Раніше очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна зазначала, що ворог вдарив по відділенню "Нової пошти" на Вінниччині. За її даними, було вісім постраждалих, п’ятеро – з легкими ушкодженнями, троє в реанімації, один із них – у важкому стані.

#дніпропетровщина #атаки_рф #нова_пошта
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