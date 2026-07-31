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Мінсоцполітики ініціювало перевірку умов перебування дітей у "Артеку" на Закарпатті

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Мінсоцполітики ініціювало перевірку умов перебування дітей у "Артеку" на Закарпатті
Фото: https://www.facebook.com/

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін ініціював перевірку умов перебування дітей у Міжнародному дитячому центрі "Артек" на Закарпатті.

"У публічному просторі з’явилися повідомлення та фотографії щодо умов перебування дітей у "Артеку" на Закарпатті. Ми вже ініціювали перевірку, її проводить Національна соціальна сервісна служба України", – написав Улютін в мережі Facebook.

Він нагадав, що "Артек" – державний заклад, який бере участь у програмі оздоровлення дітей, а Мінсоцполітики забезпечує програму коштом державного бюджету.

"Відповідно, ми уповноважені і будемо контролювати якість надання послуг.  Про результати перевірки доповімо після її завершення. Інтереси дітей для нас є безумовним пріоритетом", – наголосив міністр.

Раніше батьки дітей із Вишневого, яких відправили на оздоровлення до "Артеку" на Закарпатті, заявили, що підписують колективне звернення з вимогою перевірити умови перебування в таборі. Зокрема, вони заявили про антисанітарію, поганий стан приміщень, нестачу санвузлів та неналежне ставлення персоналу.

Міністерство соціальної політики повідомило, що 110 дітей, які разом з родинами постраждали від нещодавніх ворожих обстрілів у Вишгороді Київської області, оздоровляться у Міжнародному дитячому центрі "Артек" на Закарпатті.

#мінсоцполітики #закарпаття #артек
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