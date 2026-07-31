Прокуратура: за тиждень забезпечено п'ять екстрадицій, вперше видали підозрюваного з Йорданії

Офіс Генерального прокурора протягом цього тижня забезпечив екстрадицію до України п’ятьох розшукуваних осіб із Йорданії, Чехії, Німеччини, Словаччини та Польщі, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в п’ятницю.

Зокрема, за даними прокуратури, до України передано із Чеської Республіки учасника організованої групи, якого підозрюють у виготовленні та збуті підроблених паспортів, посвідчень водія й інших офіційних документів.

"З Федеративної Республіки Німеччина – особу, яка перебувала в розшуку за підозрою у вчиненні крадіжки; зі Словацької Республіки – особу, яка розшукувалася за підозрою у вчиненні крадіжки; з Республіки Польща – учасника організованої групи, якого підозрюють в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України з використанням підроблених документів", – йдеться в повідомленні.

Відомство інформує, що з Йорданського Хашимітського Королівства Україні видано одного зі співорганізаторів злочинної організації з Дніпра, учасників якої підозрюють у виготовленні та збуті психотропних речовин. За даними слідства, незаконний щомісячний прибуток організації перевищував 12 млн грн.

"Екстрадиція з Йорданського Хашимітського Королівства відбулася вперше в історії міжнародного співробітництва між двома державами", – зауважують в прокуратурі.

Також у відомстві зазначають, що кожна успішна екстрадиція є результатом послідовної міжнародної співпраці та ще одним підтвердженням невідворотності кримінальної відповідальності.