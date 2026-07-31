У Львові завершилися пошуково-рятувальні роботи

У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару в четвер, 30 липня, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару по Львову завершили. Дякую рятувальникам, правоохоронцям, медикам, комунальним службам, волонтерам і всім, хто всі ці години працював на місці трагедії, допомагав постраждалим та розбирав завали. Світла пам’ять загиблому. Якнайшвидшого одужання потерпілим", – написав Козицький в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару в ніч на 30 липня на вулицях Патона та Виговського у Львові пошкоджено 21 будинок, дитячий садок і школу. На вул.Виговського було виявлено бойову частину ракети, яка не здетонувала, її вже знешкодили. Постраждало 38 людей, серед них є діти та рятувальник, також під завалами багатоповерхівки було виявлено тіло загиблого поліцейського.