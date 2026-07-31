Україна завдала ударів по трьох логістичних центрах у РФ – Зеленський

Україна завдала ударів по трьох логістичних центрах у Сарапулі, Казані та Волгограді (РФ), повідомив президент Володимир Зеленський.

"Продовжуємо застосовувати наші дипстрайки та мідстрайки по об’єктах російської інфраструктури, яка працює на російську агресію. Наші удари в рамках плану далекобійних санкцій – це завжди про справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси. Зокрема, сьогодні була відповідна робота по трьох логістичних центрах у різних регіонах РФ: у Сарапулі, Казані та Волгограді на відстанях від близько 500 до майже 1300 кілометрів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, також було уражено морський термінал у Краснодарському краї РФ, розташований приблизно за 270 км від лінії фронту, Волгоградський нафтопереробний завод, а також завдано ударів по цілях в акваторії Азовського моря.

"Ми захищаємо своїх людей і продовжимо діяти так, як потрібно для досягнення миру. Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують саме такі точні й важливі результати для України", – наголосив глава держави.

Раніше в п’ятницю Служба безпеки України повідомила, що спільно із Силами оборони завдала ударів по військовій, логістичній та нафтопереробній інфраструктурі РФ, зокрема по авіаційному заводу в тимчасово окупованій Євпаторії, інфраструктурі порту Тамань та Волгоградському НПЗ.