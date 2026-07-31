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На вихідних в Україні спека, у західних областях до +37°

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На вихідних в Україні спека, у західних областях до +37°
Фото: Pixabay

У суботу, 1 серпня, по всій території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°. В західних областях місцями сильна спека 35-37°.

У Києві в суботу невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 1 серпня в Києві була зафіксована в 1936 році і склала 35,9° тепла, найнижча вночі – 9,7° вище нуля в 1889 році.

У неділю, 2 серпня, в Україні без опадів, лише на північному заході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°. Вдень 29-34°, в західних областях місцями сильна спека 35-37°.

У Києві у неділю без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 32-34°.

#вихідні #прогноз_погоди
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