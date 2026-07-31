Судитимуть керівників організацій, які готували дітей у Криму до служби в армії РФ

Прокурори АР Крим та м. Севастополя скерували до суду обвинувальний акт на керівників організацій "Союз прикордонників Криму", військово-патріотичного клубу "Варяг" та однойменного центру морської підготовки, які готували українських дітей до служби в армії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора у п’ятницю.

"У квітні 2026 року повідомлено про підозру у воєнних злочинах групі осіб, які під виглядом військово-патріотичного виховання системно готували українських дітей в окупованому Криму до майбутньої служби у збройних силах держави-агресора. Двом із них інкримінують виправдовування збройної агресії РФ", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Зокрема, за даними прокурорів, школярів навчали поводженню зі стрілецькою зброєю, тактиці ведення бою, військово-польовій, рятувальній і легководолазній підготовці. "Організатори також агітували дітей вступати до російської армії через прокремлівські медіа та брали участь у пропагандистських заходах".

Слідство задокументувало щонайменше чотири випадки, коли випускники клубу "Варяг" після досягнення повноліття вступили до лав російської армії або почали працювати в окупаційних правоохоронних органах.

Для розвитку цієї діяльності у 2023 році керівники організацій отримали майже 4,5 млн рублів президентського гранту, а також земельну ділянку в Сімферополі, де облаштували навчально-тренувальний комплекс із початкової військової підготовки.

"Через такі організації окупаційна влада залучає українських дітей до військового середовища, нав’язує їм російську ідентичність та формує сприйняття служби в армії РФ як норми", – підкреслюють у Офісі генпрокурора.