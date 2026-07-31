Росіяни вдарили по відділенню "Нової пошти" на Вінничині, дев'ятеро людей постраждало, троє – в реанімації

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Вінниччині, відомо про ураження відділення "Нової пошти", постраждало дев’ять людей, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та в обласній військовій адміністрації.

"Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Вінниччині: постраждали 9 людей. Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 750 кв. м. Гасіння вогню ускладнювалося загрозою повторних атак. На місці також працюють сапери ДСНС", – йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм.

Раніше очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна повідомляла, що ворог вдарив по відділенню "Нової пошти" на Вінниччині. За її даними, було вісім постраждалих, п’ятеро – з легкими ушкодженнями, троє в реанімації, один із них – у важкому стані.