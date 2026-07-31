Мовний омбудсмен: Понад 20 вивісок російською мовою демонтовано в Києві за останні два місяці

За останні два місяці в Києві демонтовано понад 20 вивісок, що не відповідали вимогам закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і були виконані мовою країни-агресора, повідомляє представник Уповноваженої із захисту державної мови Ігор Спірідонов.

"За кожним демонтажем – конкретні дії: виявлення і фіксація порушення, встановлення відповідальних осіб, проведення заходів державного контролю за застосуванням державної мови, складання актів, протоколів і постанов, застосування санкцій, офіційні звернення до органів благоустрою та управління з питань реклами, а також контроль за їхнім реагуванням", – цитує Спірідонова пресслужба.

Зазначається, що вивіски були демонтовані в Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Оболонському та Шевченківському районах.

"В окремих випадках результату також сприяла принципова позиція небайдужих громадян, яким я щиро вдячний за допомогу та результативну взаємодію. російськомовній рекламі та інформації для загального ознайомлення не місце у публічному просторі столиці. Кожна така конструкція буде зафіксована, відповідальні особи встановлені і притягнуті до відповідальності, а самі вивіски демонтовані. Робота триватиме, доки російська мова остаточно не зникне з візуального простору Києва", – додали у омбудсмена.