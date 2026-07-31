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Петиція проти хаотичного утеплення та перефарбування фасадів будинків у Києві не набрала необхідних голосів

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Петиція проти хаотичного утеплення та перефарбування фасадів будинків у Києві не набрала необхідних голосів
Фото: https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/

Петиція на сайті Київської міськради про захист архітектурного вигляду житлових будинків в Києва та проти хаотичного утеплення та перефарбування фасадів не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 1 липня і станом на 31 липня вона набрала лише 1,2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Сьогодні багато магазинів, салонів, аптек, кафе та інших комерційних приміщень, які розташовані на перших поверхах житлових будинків, самостійно змінюють фасади, перефарбовують цеглу та стіни у яскраві або невідповідні кольори, облицьовують різними матеріалами, встановлюють елементи, що псують загальний вигляд житлового будинку", – йшлося в петиції.

За словами авторки петиції, після закриття таких закладів ці зміни залишаються на фасадах роками та створюють "візуальний хаос у місті, лишаються дивні плями, дірки, кольорові шматки фасаду й старі кріплення".

Також, на її думку, поширеною проблемою є хаотичне утеплення окремих квартир різними кольорами та матеріалами, через що фасади багатоповерхових будинків перетворюються на "набір різнокольорових квадратів" і втрачають цілісний архітектурний вигляд.

У зв’язку з цим вона просила заборонити самовільну зміну кольору та оздоблення фасадів житлових будинків; зобов’язати погоджувати будь-які зміни фасаду з архітектурними органами міста; заборонити хаотичне утеплення окремих квартир без єдиного проєкту для всього фасаду; запровадити відповідальність за псування зовнішнього вигляду будинків; зобов’язати власників комерційних приміщень відновити фасади будинків до початкового вигляду.

#фасад #утеплення #петиція
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