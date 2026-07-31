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Події

Двоє людей постраждали через ракетну атаку на Одесу, пошкоджено будівлю лікарні – ОВА

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По Одесі завдано ракетного удару, наразі відомо про двох постраждалих, один із них у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру: територію підприємства, а також будівлі лікарні та коледжу. За попередніми даними, на жаль, постраждало двоє людей: 43-річний чоловік та 72-річна жінка – працівниця лікарні. Чоловік перебуває у важкому стані. Стан жінки – середньої тяжкості", – написав він у Телеграмі у пятницю.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Раніше повідомлялось про пошкодження інфраструктури та даху навчального закладу.

#одеса #ракетна_атака
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