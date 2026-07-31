У "Скелі" підтвердили паузу у поповненні полку новобранцями

Начальник відділення комунікацій 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Олексій Братущак у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердив інформацію, що станом на зараз поповнення новобранцями призупинено.

"Ми підтверджуємо поширену "Українською правдою" інформацію, що станом на зараз поповнення новобранцями нашого полку поставлено на паузу. Ми розуміємо, чому це сталося. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у ЗСУ", – зазначив Братущак.

У "Скелі" наголосили, що вітають таку ініціативу та готові зі свого боку "всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі". Окремо Братущак нагадав, що 425-й ОШП "Скеля" є одним із учасників програми дроно-штурмових підрозділів.

"І станом на кінець липня полк входить у TOP-20 підрозділів Сил оборони за кількістю уражених цілей засобами безпілотних систем. Ми системно займаємося впровадженням інновацій та технологій у штурмові дії, що дозволяє менше задіювати людей та берегти життя військовослужбовців", – наголосив речник.

У "Скелі" підкреслили, що бачать подальший розвиток у напрямку розширенння спроможностей глибинної розвідки та ураження противника в його тилу.

"Технології мають дозволити нам бачити ворога далі, уражати його раніше та зменшувати ризики для наших військовослужбовців", – додав начальник відділення комунікацій.

Раніше видання "Українська правда" повідомило, що штурмові полки Сухопутних військ отримали розпорядження новопризначеного головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого про призупинення поповнення людьми з 26 липня.

Як повідомлялося, 29 липня у Генштабі ЗСУ заявили, що розпочали перевірку в ЗСУ щодо комплектування військових частин та справедливості розподілу людей.