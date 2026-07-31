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У Києві чоловік ошукав волонтера майже на 900 тис. грн, обіцяючи поставити комплектуючі для дронів

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Правоохоронці Києва повідомили про підозру жителю Одеси, який ошукав волонтера майже на 900 тис. грн, обіцяючи поставити комплектуючі для дронів, повідомляє Київська міська прокуратура.

"В грудні 2025 року чоловік разом зі спільниками створив телеграм-канал, через який продавали товари для військових. Там колишній військовий, який нині як волонтер допомагає своєму підрозділу, вирішив придбати комплектуючі для дронів", – повідомляє столична прокуратура в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними прокуратури, волонтер перерахував майже 900 тис. грн на вказаний рахунок. "Втім згодом зрозумів, що його ошукали", – уточнюється в повідомленні.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва 25-річному одеситу повідомлено про підозру у шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 190 КК України).

Встановлюються інші особи, причетні до шахрайства.

#волонтер #шахрайство
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