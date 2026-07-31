Петиція про перейменування вул. Всеволода Змієнка на Едуарда Більського в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати вулицю Всеволода Змієнка на вулицю Едуарда Більського в столиці не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 1 липня і станом на 31 липня вона набрала лише 116 голосів із 6 тис. необхідних.

"Едуард Антонович Більський, 13 липня 1931 – 27 грудня 2016. Радянський та український архітектор та градозодчий. Автор багатьох культурних та громадських будівель в різних районах Києва, такі як РАГС, музичні та танцювальні школи, автостанції та інше. Але найвідоміший та найвеличніший його проект - це житловий масив Виноградар. Тож щонайменше як можна було б вшанувати Едуарда Антоновича - це назвати вулицю його ім’ям на Виноградарі, ним спроектованим", – йшлося в петиції.

Всеволод Змієнко – генерал-хорунжий Армії УНР, визначний військовий діяч, один із організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський в липні 2024 року присвоїв 142-му навчально-тренувальному центру ССО почесне найменування "імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка".