У Польщі підтвердили, що ракета, яка впала під Любліном, була російською Х-101

Ракета, яка в четвер порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінській області, була російською ракетою Х-101, здатною нести навіть ядерні боєголовки. Цю інформацію підтвердив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє RMF24.

"Я розмовляв з оперативним командувачем генералом Новаком, і ми можемо з повною відповідальністю підтвердити, що це була російська ракета Х-101, тобто маневрена ракета, здатна нести навіть ядерні боєголовки, яка вибухнула під час зіткнення із землею", – розповів Томчик.

Він додав, що зазвичай росіяни атакують десятьма-двадцятьма ракетами, а в цьому випадку "загалом йшлося про близько 70 ракет, з яких о 3:00 ночі 20 ракет летіли в напрямку Польщі".

"Ці ракети були збиті Україною над територією України", – пояснив він.

За словами Томчика, пілот, який стежив за останньою ракетою, яку йому не вдалося збити, за 20 секунд до кордону з Польщею розвернувся. Український пілот, як пояснив Томчик, не міг увійти в польський повітряний простір. Крім того, існувала загроза, що його збиватиме польський F-16.

"Польські збройні сили з самого початку відстежували весь хід подій, усе, що відбувалося в Україні. І саме таке завдання стояло перед солдатами, льотчиками, тими, хто відстежує ці ракети", – сказав Томчик.

На запитання про те, чи була ця ракета запущена росіянами навмисно, Томчик відповів, що кожен із цих варіантів є можливим.

"Ми цього не знаємо, і якщо й дізнаємося, то це буде переважно розвідувальна інформація. Щодо дронів, які були збиті польськими збройними силами 10 вересня минулого року, можу з упевненістю сказати, що це не був випадок. Це була провокація, навмисний крок, випробування союзу. У цьому випадку, ймовірно, найближчі тижні дадуть нам більше відповідей. Не варто плекати жодних ілюзій: подібні ситуації чи подібні провокації будуть траплятися. Водночас ми маємо формувати суспільну стійкість", – зазначив він.

Як повідомлялося, поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари у Люблінському воєводстві Польщі поліцейські виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об’єкта, були розпочаті оперативні заходи. Після цього очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що за ніч російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в рамках масованого удару РФ по Україні, порушивши повітряний простір НАТО. За його словами, це "нагадує, що для наших двох країн немає нічого нагальнішого, ніж протидія нашому спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших націй".

РФ здійснила масовану комбіновану атаку по Україні в ніч на четвер. Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що внаслідок масованого ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинули 8 людей, понад 50 дістали поранення, під завалами ще можуть бути люди.

Пізніше Туск повідомив, коментуючи нічне порушення польського повітряного простору, заявив, що все вказує на російську крилату ракету Х-101. За його словами, відповідні служби, насамперед армія та польські пілоти, діяли дуже швидко та ефективно.

Туск, Косіняк-Камиш та міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський вирушили до Любліна, де взяли участь у координаційній групі з представниками служб безпеки.