Окупанти дроном атакували автівку на Херсонщині, загинув чоловік, ще один дістав поранень

Російські окупанти завдали удару дроном по цивільному авто у Камишанах (Херсонська обл.), загинув чоловік, ще один дістав поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 10:30 російські окупанти атакували безпілотником цивільну автівку в селищі Комишани. Внаслідок влучання ворожого дрона на місці загинув чоловік. Його особу нині встановлюють", – написав Прокудін у Телеграмі у п’ятницю.

За його словами, також до лікарні доправили 21-річного хлопця. "Він дістав вибухову травму та уламкові поранення голови й тулуба. Медики надають йому всю необхідну допомогу", – додав Прокудін.