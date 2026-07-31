Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти дроном атакували автівку на Херсонщині, загинув чоловік, ще один дістав поранень

1 хв читати
Додати як джерело
Окупанти дроном атакували автівку на Херсонщині, загинув чоловік, ще один дістав поранень

Російські окупанти завдали удару дроном по цивільному авто у Камишанах (Херсонська обл.), загинув чоловік, ще один дістав поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 10:30 російські окупанти атакували безпілотником цивільну автівку в селищі Комишани. Внаслідок влучання ворожого дрона на місці загинув чоловік. Його особу нині встановлюють", – написав Прокудін у Телеграмі у п’ятницю.

За його словами, також до лікарні доправили 21-річного хлопця. "Він дістав вибухову травму та уламкові поранення голови й тулуба. Медики надають йому всю необхідну допомогу", – додав Прокудін.

#херсонська_область #бпла_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Близько 700 тис. російських військових загинули у війні, втрати України – близько 50 тис. військових

Зеленський: Близько 700 тис. російських військових загинули у війні, втрати України – близько 50 тис. військових

Росія від початку повномасштабної війни втратила близько 700 тис. військових загиблими, загальні втрати складають 1,6 млн осіб, тоді як втрати Україн…

Читати
СБУ спільно із Силами оборони уразила авіазавод в Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань та Волгоградський НПЗ

СБУ спільно із Силами оборони уразила авіазавод в Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань та Волгоградський НПЗ

Служба безпеки України спільно із Силами оборони України завдала чергових успішних ударів по військовій, логістичній та нафтопереробній інфраструктур…

Читати