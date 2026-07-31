Командувач НГУ привітав з початком роботи нового керівника відділу з правоохоронних питань посольства США

Командувач Національної гвардії України (НГУ) Олександр Півненко провів робочу зустріч із представниками відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні та привітав нового керівника з початком роботи, повідомляє НГУ у п’ятницю.

"Привітав нового керівника Відділу з правоохоронних питань Посольства США Вільяма Соллея, який розпочинає виконання своїх повноважень, та подякував Річарду Сондерсу за плідну співпрацю й вагомий внесок у розвиток спроможностей НГУ", – повідомив командувач НГУ.

Також під час зустрічі сторони обговорили подальший розвиток взаємодії та реалізацію спільних програм міжнародної технічної допомоги.

"Для НГУ така співпраця має важливе значення, адже вона сприяє зміцненню обороноздатності нашої держави", – підкреслив Півненко.

Зокрема він подякував американським партнерам за підтримку, довіру та готовність і надалі спільно працювати над зміцненням безпеки України.