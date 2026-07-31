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Четверо людей загинуло та п'ятьох поранено внаслідок ворожих обстріляв Херсонщини

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Четверо людей загинуло та п'ятьох поранено внаслідок ворожих обстріляв Херсонщини

Четверо людей загинуло, п’ятеро поранено, пошкоджено житлові будинки й автомобілі внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини минулої доби, поліція фіксує наслідки російських ударів, повідомляє Національна поліція України.

"В Білозерці військові рф вдарили FPV-дроном по автомобілю. Внаслідок вибуху загинули 63-річний чоловік та 56-річна жінка", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Також у Дар’ївці окупанти атакували дроном типу "FPV" 89-річного чоловіка, який отримав смертельні поранення та загинув на місці. В результаті подальших ударів пошкоджено два приватні будинки.

"В Урожайному через атаку FPV-дроном постраждав 50-річний місцевий житель. Він дістав мінно-вибухову травму, контузію, множинні осколкові поранення передпліччя", – інформують в Нацполіції.

За інформацією поліції, російські військові вдарили трьома керованими авіаційними бомбами по північній частині Центрального району Херсона.

"В результаті вибухів загинув 56-річний охоронець. По медичну допомогу звернулися 21-річна жінка та двоє чоловіків віком 47 і 51 рік. У людей діагностували мінно-вибухові травми, контузії, забої", – йдеться в повідомленні.

#херсонська_область #обстріли
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