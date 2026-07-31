Зеленський: Близько 700 тис. російських військових загинули у війні, втрати України – близько 50 тис. військових

Росія від початку повномасштабної війни втратила близько 700 тис. військових загиблими, загальні втрати складають 1,6 млн осіб, тоді як втрати України становлять близько 50 тис. загиблими і 400 тис. пораненими, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є втрати – 1 600 000 втрат і близько 700 000 загиблих, приблизно", – сказав Зеленський в інтерв’ю для Fox News, говорячи про втрати російської армії.

Водночас, за словами президента, Україна не розкриває повних даних про свої втрати з міркувань безпеки.

"Отже, у нас близько 50 000 загиблих солдатів, близько 400 000 поранених, а також величезна кількість зниклих безвісти", – зазначив глава держави.

Президент також наголосив, що Україна не програє у війні, а перемогою вважає збереження державності та незалежності.

"Перемога – це не втратити нашу країну та нашу незалежність. Тож з цієї точки зору ми перемагаємо. Але з огляду на реальну ситуацію на полі бою важливо, щоб ініціатива не перебувала в руках Росії. Ми не програємо, а вони не перемагають", – сказав Зеленський.