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Події

Росіяни скинули 4 бомби на Краматорськ, поранено три людини

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Росіяни скинули 4 бомби на Краматорськ, поранено три людини
Фото: ДСНС

Російські окупанти скинули чотири бомби на Краматорськ, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Поранено 3 людини. Один з ударів припав на 14-поверховий будинок, виникла пожежа. Надзвичайники спільно з працівниками Нацполіції врятували 2 людей і передали їх медикам", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Крім того, пошкоджено шість багатоквартирних будинків, автівки, заклади освіти та торгівлі. Також палав дах навчального закладу.

Вогнеборці приборкали всі загоряння загальною площею близько 685 кв. м.

#краматорськ #бомби
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