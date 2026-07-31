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Кабмін затвердив новий порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників

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Кабінет міністрів України затвердив новий порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України.

Згідно з постановою №981 від 29 липня, органам виконавчої влади та іншим державним органам доручено протягом 60 календарних днів забезпечити перегляд укладених з Міністерством оборони договорів про інформаційну взаємодію, а протягом 90 днів – технічну готовність власних інформаційно-комунікаційних систем до електронної інформаційної взаємодії з Реєстром призовників.

Крім того, Міноборони доручено разом з Офісом Генерального прокурора протягом 30 днів після реалізації технічної можливості щодо обміну даними з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства визначити порядок та обсяг одержання в електронному вигляді відомостей (персональних даних) про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, надіслання обвинувального акта до суду) призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

Також Міноборони доручено разом з Міністерством закордонних справ забезпечити протягом 6 місяців електронну інформаційну взаємодію між Реєстром та інформаційно-комунікаційними системами МЗС, необхідну для виконання Порядку перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України.

Серед іншого, Державній податковій службі доручено протягом 90 днів з метою актуалізації даних, що містяться в Реєстрі призовників, здійснити разову передачу Міноборони з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків відомостей стосовно всіх громадян України віком від 18 до 60 років.

#призовники #реєстр
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