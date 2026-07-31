У Києві за Планом стійкості будують нову теплотрасу для Теремків

У Голосіївському районі столиці реалізується один із важливих проєктів Плану стійкості – будівництво нової теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА) на офіційному порталі Києва в п'ятницю.

"Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання, яка дозволить забезпечити безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Так, тепло отримуватимуть 183 житлові будинки, три заклади охорони здоров'я та 18 закладів освіти – школи й дитячі садки", – зазначили в адміністрації.

Замовником робіт є комунальне підприємство "Київтеплоенерго".

Тепломережу доведеться прокладати під територією зелених насаджень. Дерева та кущі в межах будівельного коридору видалятимуть, але виключно після фахового обстеження та з дотриманням усіх норм законодавства.

За інформацією КМДА, постійно діюча комісія з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості вже обстежила територію і склала відповідний акт. Так, фахівці визначили, що в зоні виконання робіт підлягають видаленню 662 дерева, з яких 56 може бути пересаджено, та 70 кущів, із яких 16 теж пересадять.

Проєкт будівництва тепломережі передбачає повне виконання природоохоронних заходів. Після завершення будівництва територію парку рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі та інші зелені насадження.

Окрім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством.

"Міська влада реалізує цей проєкт, виходячи з двох однаково важливих пріоритетів: забезпечення надійного теплопостачання для мешканців столиці та збереження зеленого фонду міста", – наголосили в КМДА.

Всі роботи проводять виключно в межах законодавства, а після їх завершення територія буде відновлено й озеленено.

Як додали в адміністрації, будівництво резервної тепломережі – це інвестиція у стійкість критичної інфраструктури Києва. В умовах постійних загроз енергетичній системі вона дозволить гарантувати теплопостачання для тисяч мешканців Теремків навіть у разі надзвичайних ситуацій, а передбачені компенсаційні та відновлювальні заходи забезпечать збереження екологічного балансу території.