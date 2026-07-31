Закон про академічну доброчесність введено в дію

Закон України "Про академічну доброчесність" введено в дію 31 липня, повідомляє Державна служба якості освіти України.

"Формувати й утверджувати культуру академічної доброчесності в закладі освіти мають керівні та педагогічні працівники. Водночас закон визначає обов’язки всіх учасників освітнього процесу, зокрема учнів та батьків", – йдеться в повідомленні Служби.

Згідно з документом, формування й утвердження культури академічної доброчесності в закладі освіти покладено на керівних і педагогічних працівників.

Зокрема, керівники закладів освіти зобов’язані забезпечувати функціонування системи академічної доброчесності закладу шляхом: організації розроблення, своєчасного оновлення та оприлюднення внутрішніх актів з питань академічної доброчесності; систематичного проведення заходів з популяризації, пропагування, підвищення обізнаності про цінності, принципи, правила академічної доброчесності, вивчення і розгляду вітчизняного та іноземного досвіду щодо забезпечення академічної доброчесності тощо; забезпечення доступу учасників освітнього процесу до спеціалізованого програмного забезпечення з виявлення ознак порушення академічної доброчесності (за потреби); забезпечення обов’язкового фіксування повідомлень про порушення академічної доброчесності; організації перевірки повідомлень про порушення академічної доброчесності кандидатів на посади; забезпечення належного розгляду повідомлень про порушення академічної доброчесності, притягнення до відповідальності осіб, які порушили академічну доброчесність.

У свою чергу, педагогічні працівники зобов’язані: ставитися з повагою до здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу; ґрунтувати власну діяльність на надійних і достовірних даних, що базуються на результатах досліджень та відображають сучасний стан знань з відповідних питань; перевіряти надійність і достовірність інформації, що надається здобувачам освіти та іншим учасникам освітнього процесу; чітко окреслювати очікувані результати навчання, встановлювати зрозумілі вимоги до виконання навчальних завдань та мати прозору систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, яка базується на чітких оприлюднених критеріях; доброчесно оцінювати академічні твори та навчальні роботи здобувачів освіти, переконуватися у відсутності ознак порушення академічної доброчесності; власним прикладом сприяти формуванню у здобувачів освіти академічної доброчесності; стимулювати та заохочувати здобувачів освіти до дотримання академічної доброчесності; вчасно, неупереджено, невибірково реагувати на будь-які прояви порушення академічної доброчесності, припиняти такі порушення, застосовувати до здобувачів освіти заходи реагування на порушення академічної доброчесності.

Крім того, здобувачі освіти зобов’язані: виконувати кожне навчальне завдання самостійно, крім випадків, якщо його виконання передбачає участь кількох осіб, правилами виконання відповідних завдань дозволено отримання допомоги від інших осіб, використання допоміжних матеріалів та засобів, зокрема й з інтернет-ресурсів; зазначати посилання на відповідне джерело інформації у разі використання у власному академічному творі результатів інтелектуальної творчої діяльності іншого автора (текстів, зображень, ідей, розробок, тверджень, відомостей, думок тощо); використовувати власний раніше створений академічний твір (повністю або частково) лише якщо це дозволено умовами навчального завдання.

Зі свого боку батьки, інші законні представники неповнолітніх здобувачів освіти зобов’язані: формувати у своїх дітей усвідомлення необхідності дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності; заохочувати та стимулювати своїх дітей до дотримання ними академічної доброчесності; сприяти дотриманню дітьми академічної доброчесності.

Унормовано, що за порушення академічної доброчесності передбачено санкції. Так, до академічної відповідальності може бути притягнута особа, яка на час вчинення нею порушення академічної доброчесності досягла 14-річного віку.

Як повідомлялося, 18 грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила закону "Про академічну доброчесність".

У квітні 2026 року заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що з імплементацією деяких норм даного закону можуть виникнути проблеми.