СБУ спільно із Силами оборони уразила авіазавод в Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань та Волгоградський НПЗ

Служба безпеки України спільно із Силами оборони України завдала чергових успішних ударів по військовій, логістичній та нафтопереробній інфраструктурі РФ: уражено авіазавод в Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань та Волгоградський НПЗ, повідомляє СБУ.

"У тимчасово окупованій Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними відомства, під удар також потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксовано масштабну пожежу.

"Окрім того, успішно уражено НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств рф із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне", – інформують в СБУ.

Цю спецоперацію проведено на виконання поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань зі зниження військового потенціалу держави-агресора.

"Кожне уражене підприємство ВПК рф, кожен палаючий НПЗ чи порт – це ще один крок до виснаження воєнної машини рф. Ці системні операції СБУ з урізання воєнного потенціалу ворога триватимуть і надалі", – резюмується в повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі повідомляє також про ураження комплексу радіоелектронної боротьби окупантів "Поле-21" у районі Голубівки Луганської області, складу боєприпасів в районі Наумівки (АР Крим) та пункту управління противника в районі Бахмута Донецької області.