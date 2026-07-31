Міноборони України: 17-річні юнаки 31 липня ще можуть стати на військовий облік онлайн, без візиту до ТЦК

У Міністерстві оборони нагадали, що українським юнакам у рік досягнення 17 років необхідно стати на військовий облік, та наголосили, що до 31 липня це ще можна зробити онлайн у Резерв+, без візиту до ТЦК та СП.

"Українські юнаки у рік досягнення 17 років обов’язково мають стати на військовий облік. За дотримання певних умов зробити це можна без візиту до ТЦК та СП", – йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у п’ятницю.

Як зазначається у дописі, для юнаків 2009 року народження є кілька способів стати на військовий облік: до 31 липня включно – онлайн у застосунку Резерв+; після 31 липня і до досягнення 18 років – особисто в ТЦК та СП за місцем проживання; після досягнення 18 років – автоматично через дані Державної міграційної служби України або самостійно через Резерв+.

У Міноборони роз’яснили, як стати на військовий облік 17-річним юнакам через Резерв+.

"До 31 липня юнаки 2009 року народження ще можуть стати на військовий облік онлайн у Резерв+, без візиту до ТЦК та СП. Для цього потрібно: встановити Резерв+ або оновити застосунок до останньої версії; авторизуватися через BankID та обрати "Стати на облік"; перевірити інформацію на екрані та натиснути "Стати на облік"; дочекатися автоматичного опрацювання запиту", йдеться у повідомленні.

Після успішної постановки на військовий облік у застосунку з’явиться Резерв ID зі статусом "Призовник". Після 31 липня така можливість у Резерв+ буде недоступна для 17-річних.

До досягнення 18 років стати на військовий облік можна буде особисто – звернувшись до ТЦК та СП за місцем проживання.

Автоматичний військовий облік після досягнення 18 років. Якщо юнак не стане на військовий облік до повноліття, після досягнення 18 років його можуть взяти на облік автоматично. Також він зможе зробити це самостійно через Резерв+.

У такому разі:

необхідні дані підтягнуться з реєстрів Державної міграційної служби;

особисто звертатися до ТЦК та СП для постановки на облік не потрібно;

проходити ВЛК не потрібно;

система автоматично визначить ТЦК та СП, у якому юнак перебуватиме на військовому обліку, – на основі даних про зареєстроване або задеклароване місце проживання.

Окреме повідомлення про автоматичну постановку на військовий облік не надходить, тому статус потрібно перевірити самостійно.

У Міноборони також роз’яснили, як перевірити статус військовозобов’язаного в Резерв+..

Для цього потрібно: встановити Резерв+ або оновити застосунок до останньої версії; авторизуватися через BankID; пройти коротке уточнення даних: підтвердити або оновити актуальну контактну інформацію.

Якщо юнака вже взяли на військовий облік, у застосунку відображатиметься військово-обліковий документ – Резерв ID зі статусом "Призовник". Якщо постановка на облік ще не відбулася, відображатиметься статус "Не на обліку".

Якщо 18-річний юнак раніше не користувався Резерв+ і ще не ставав на військовий облік, застосунок може одразу запропонувати стати на облік онлайн. У такому разі потрібно перевірити та підтвердити свої дані.

Що робити, якщо у Резерв+ статус "Не на обліку" – статус "Не на обліку" означає, що постановка на військовий облік ще не відбулася.

Щоб стати на військовий облік, потрібно авторизуватися в Резерв+, обрати сервіс "Стати на облік", перевірити дані, підтвердити подання запиту та дочекатися його автоматичного опрацювання. Якщо після цього статус не зміниться або виникнуть проблеми з постановкою на військовий облік, потрібно звернутися до ТЦК та СП.

У Міноборони нагадали, у 2026 році було розширено функціонал Резерв+, завдяки чому стати на військовий облік онлайн можна навіть з-за кордону.